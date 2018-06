PTB confirma apoio à candidatura Serra

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, anunciou ontem apoio oficial do partido ao PSDB na disputa presidencial. Segundo ele, o PTB decidirá pela coligação nacional com o PSDB em convenção partidária nos dias 18 e 19 de junho.

Os líderes petebistas na Câmara, Jovair Arantes (GO), e no Senado, Gim Argello (DF), são da base governista e apoiam a pré-candidata Dilma Rousseff (PT). "O Serra está há dois anos com 37% sem dizer que é candidato e só agora empatou. Vamos aguardar", disse Jefferson.