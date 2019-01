Publicitários reconstroem Museu Nacional do Rio em peças de Lego

RIO - Um Museu Nacional todo reconstruído em peças de Lego. Poderia ser apenas uma fantasia nerd, mas está prestes a se tornar realidade. Inspirados pelo desejo de ajudar na reconstrução da instituição, consumida pelo fogo em setembro do ano passado, os publicitários paulistas Caio Gandolfi e Diego Ferrite criaram uma maquete do museu e publicaram na plataforma internacional Lego Ideas - em que qualquer pessoa pode oferecer projetos para a empresa dinamarquesa de brinquedos.

Nesta quarta, o projeto dos dois brasileiros bateu a marca das dez mil curtidas na plataforma - o primeiro passo para que o projeto seja avaliado pela empresa. Se for aprovado, o Lego do Museu Nacional entra no catálogo regular de brinquedos. A ideia dos dois amigos é ceder todos os valores arrecadados em royalties para o fundo de reconstrução do museu.

“Começamos a pensar no tema da reconstrução do museu, que nos pareceu urgente”, contaram Gandolfi e Ferrite. “Além das obras expostas no interior, o prédio também era icônico, um símbolo que não queríamos deixar morrer. E não tem como falar em construir coisas sem pensar em Lego.”