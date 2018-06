Público das atividades culturais dos CEUs cai 42% na gestão Kassab

A quantidade de pessoas que assistiu a sessões de cinema, peças de teatro, eventos musicais e outras atividades culturais nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) de São Paulo diminuiu 42% na gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM) se comparada à frequência ao longo da administração de Marta Suplicy (PT). A queda de espectadores ocorreu apesar da ampliação da rede - de 21 para 42 unidades. Entre agosto de 2003 e dezembro de 2004, quando Marta era prefeita, o público em eventos culturais nos 21 CEUs era em média de 165 mil pessoas por mês. Entre agosto e dezembro do ano passado, período escolhido pela assessoria da gestão Kassab, a média numa rede que na época tinha 32 CEUs diminuiu para 96,4 mil. Os dados de público nas atividades culturais durante a administração de Marta Suplicy foram feitos em 2004 e entregues para a equipe de transição que viria a assumir a Secretaria de Cultura na administração de José Serra (PSDB). Os dados atuais são da Secretaria Municipal da Educação. A diminuição na grade da programação cultural entre as duas gestões é uma das causas da redução de público. Em 2004, conforme o relatório feito pela equipe de transição, cada unidade dos CEUs tinha nove sessões regulares de cinema por semana, sendo seis para crianças e três para adultos. No ano passado, o cinema nos CEUs teve uma média de 330 exibições gratuitas por mês, o que significa cerca de 2 filmes por semana em cada CEU. Na programação de teatros infantis, durante a gestão petista, havia oito apresentações mensais em cada CEU: duas sessões quinzenais às quintas-feiras e uma aos domingos. Na gestão Kassab foram realizadas 125 apresentações de teatro, música e circo ao longo de cinco meses nos 32 CEUs, o que não garante uma grade permanente de eventos para as escolas. "É difícil comparar os dados porque não existe na Secretaria de Educação registro da frequência dos CEUs durante a administração petista. Outro fato importante a ser lembrado é que, quando assumimos, tivemos protestos de pessoas que trabalhavam em atividades culturais e que não recebiam havia meses. Mas o fundamental é comemorar que o projeto está sendo realizado e foi ampliado durante a atual gestão", defende o secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider. A professora Maria Aparecida Perez, que foi secretária municipal da Educação na gestão Marta, afirma que a atual administração não entendeu o projeto pedagógico dos CEUs, apesar da ampliação da quantidade de escolas na rede. "Os filmes, teatros e eventos culturais eram ações articuladas com as aulas, que faziam parte do currículo na busca de uma educação que ampliasse os horizontes. Não era mero entretenimento." A principal mudança estrutural ocorrida durante as duas gestões foi a mudança da responsabilidade de autoria da programação cultural dos CEUs: na gestão de Marta, era feita pela Secretaria da Cultura; quando Serra assumiu, a programação passou para as mãos da Secretaria da Educação, situação que permanece na gestão atual. Na Agenda 2012 de Kassab, entre as metas da educação programadas até o fim da gestão, nada consta em relação ao aumento de atividades culturais nos CEUs. Mas Schneider garante que quer levar mais eventos para a rede, principalmente por meio de parcerias. Originalmente pensados para atender as escolas municipais do entorno e a comunidade local, com o papel de dinamizar a cultura em bairros com poucas opções de lazer, além da missão pedagógica, os CEUs correm o risco de virar simples "escolões", afirmam os críticos. "Um prédio grande e lindo não funciona sozinho. Tem de ter gente com projeto trabalhando nele. Não adianta ter o hardware sem o software ", diz Mirca Bonano, coordenadora cultural na gestão petista. Celso Santiago, responsável pelos CEUs na Secretaria da Educação, diz que a atual administração busca contato mais próximo com a comunidade para saber os eventos que ela quer nas escolas. "Estamos descobrindo o gosto e as preferências das populações de cada região. A intenção é avançar." NÚMEROS 482 mil foi o público de eventos culturais entre agosto e dezembro do ano passado 2,8 milhões foi o público entre outubro de 2003 e dezembro de 2004 9 filmes por semana eram projetados em 2004, na gestão petista 2 filmes por semana eram projetados em 2008, na gestão Kassab