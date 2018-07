PUC-RS inscreve para vestibular via Internet Novidade no vestibular. As inscrições para o vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) poderão ser feitas via Internet, pelo endereço www.pucrs.br/vestibular, ou na própria universidade, que terá máquinas disponíveis para os interessados. As inscrições vão até 17 de dezembro. A taxa é de R$ 50,00 e pode ser paga em qualquer agência do Banrisul, HSBC ou Santander, mediante a guia de pagamento impressa por ocasião da inscrição. Outra inovação diz respeito aos cursos oferecidos pela PUC-RS. No Campus Central serão introduzidos: Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Psicopedagogia e Administração de Empresas com habilitações em Comércio Internacional e Empreendedorismo e Sucessão. Já o Campus Zona Norte inaugura o curso de Ciências Jurídicas e Sociais (Direito). Maiores informações podem ser obtidas na Internet, no site hhtp://www.pucrs.br/vestibulares, ou pelo telefone (51)3320-3557, no Setor de Vestibulares. PUC-SP adia inscrições A PUC de São Paulo decidiu prorrogar até o dia 28 de novembro (próxima quarta-feira) as inscrições para o Processo Seletivo Unificado 2002. O pagamento da inscrição só pode ser feito nas agências do Banco Real. Para qualquer dúvida, a universidade coloca à disposição o Disk Vestibular (11) 3873-2255.