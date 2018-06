Pugilista pode ter sido assassinado, diz IML O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) indicou que o campeão de boxe Arturo Gatti, morto no dia 11, foi suspenso e enforcado, o que abre a possibilidade de que ele tenha cometido suicídio ou sido vítima de acidente. A perícia não exclui, no entanto, a possibilidade de assassinato. Apontada pela polícia como principal suspeita do crime, a mulher do pugilista, Amanda Carine Barbosa Rodrigues, de 23 anos, continua reclusa no presídio feminino Bom Pastor, autuada em flagrante por homicídio qualificado.