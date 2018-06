Puro-topete Os tucanos que inventaram a denominação "puro-sangue" para a chapa improvável dos sonhos de FHC - com Serra para presidente e Aécio, vice -, já devem estar buscando o termo que melhor defina a nova ideia em ebulição no PSDB para disputar a Presidência: que nome dar à chapa José Serra/Itamar Franco, eis a questão! Se, na combinação dos governadores de SP e Minas, "puro-sangue" consagrava a linhagem sem cruzamentos no DNA político-partidário da dupla, será preciso agora descobrir em que Itamar Franco é familiar à candidatura José Serra. Melhor não evocar qualquer parentesco comum com o Plano Real - nessa história, como se sabe, todo mundo quer ser o pai da criança. Mais prudente seria estabelecer uma identidade entre as partes pensando no que Itamar Franco complementaria José Serra. De cara, tem o topete, né? PARADIGA DE COBRA O Real Madrid apresentou Cristiano Ronaldo identificado apenas como Ronaldo sobre o número 9 na camisa do clube. Se o craque português engordar um pouco, pode se igualar em tudo ao Fenômeno. JURISPRUDÊNCIA Será que consta do testamento de José Sarney algo como o "fundo da família Michael Jackson"? Justa homenagem Já que o enterro será, pelo menos até segunda ordem, antes da cerimônia de despedida do rei do pop, começa a ganhar força em Los Angeles a possibilidade de uma turnê mundial do velório de Michael Jackson. Sem data para acabar! Um gentleman! Numa tentativa de fazer Maitê Proença abrir mão no teatro do título As Meninas, cujo copyright Lygia Fagundes Telles reivindica para um livro seu, Chico Buarque ofereceu seu Leite Derramado para a atriz. Ela ficou de pensar! Oremos! Quando a gente pensa que o fim do mundo chegou a Honduras, ele reaparece na China cheio de disposição, se é que já não zarpou para o Irã. Está ficando impossível acompanhar sua turnê pelo planeta! Golpe de sorte Néstor Kirchner passou seu primeiro fim de semana longe da mulher desde que ela tomou posse na Casa Rosada. Cristina Kirchner, como se sabe, estava na comitiva que tentou reconduzir o presidente deposto Manuel Zelaya a Tegucigalpa, indo parar em Manágua. Pobre ri à toa Comprovado: dinheiro não traz felicidade! Ou a Costa Rica não seria o país mais feliz do mundo, num ranking em que aparece no topo, seguida por Republicana Dominicana, Jamaica, Guatemala, Vietnã, Colômbia, Cuba, El Salvador, Brasil e Honduras. Os EUA ficaram em 114.º. lugar. Como diria Joãosinho Trinta, quem gosta de rir é pobre; rico tem mais o que fazer!