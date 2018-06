PV confirma Montserrat Martins ao governo no RS O PV gaúcho oficializou ontem o nome do médico Montserrat Martins como candidato ao governo do Rio Grande do Sul. No encontro, realizado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, cerca de cem partidários aprovaram também Luis Carlos Evangelista como candidato a vice-governador. Foram aprovadas ainda as nominatas de pré-candidatos a deputado estadual, com 51 nomes, e de deputado federal, com 21. Por causa de nomes inscritos na última hora para concorrer à vaga ao Senado, a executiva do partido deve ser reunir hoje para definir o candidato.