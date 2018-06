A Executiva Estadual do PV confirmou o ex-deputado Fábio Feldmann (foto) e o ex-presidente do Instituto Ethos Ricardo Young para concorrerem, respectivamente, ao governo estadual e ao Senado. Os nomes serão ratificados no dia 11, em reunião com prefeitos, deputados e dirigentes. A Executiva não definiu o vice nem quem concorrerá à segunda vaga ao Senado, com vistas a outra eventual aliança.