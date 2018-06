PV se reúne hoje para começar a decidir apoio no segundo turno Com a maioria de seus dirigentes insatisfeitos com os rumos da campanha presidencial, a Comissão Executiva Nacional do Partido Verde se reúne hoje no Distrito Federal para começar a decidir se a legenda apoiará algum candidato no segundo turno. No primeiro turno, a candidata do PV, Marina Silva, conquistou quase 20% dos votos válidos e seu apoio passou a ser vista pelas campanhas da petista Dilma Rousseff e do tucano José Serra como uma espécie de fiel da balança..