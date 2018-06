Qantas mantém A380 parados enquanto investiga vazamento de óleo

O incidente sacudiu a indústria mundial da aviação, que ainda se recupera de grandes prejuízos durante a crise econômica. O problema também prejudicou a imagem da Rolls-Royce, que fabrica a turbina Trent 900, que se rompeu durante o voo e causou o pouso de emergência em Cingapura.

"A não utilização dos aviões estende o período de incertezas e certamente não é boa para as ações da Rolls, que perderam 1,2 bilhão de libras em valor desde o problema inicial", afirmou Jason Adams, analista da Nomura.

"O mercado quer uma resolução para o assunto dos motores Trent 900 dos aviões da Qantas e transparência em sua restrição. Em seguida, pode ser que um órgão regulatório, como a FAA, por exemplo, mande suspender todos os voos do A380 com as turbinas da Rolls até que isto esteja corrigido."

A Qantas afirmou que seus seis Airbus A380 ficarão em solo por pelo menos mais 72 horas após uma investigação ter descoberto vazamentos de óleo em três turbinas da Rolls-Royce que foram removidas dos aviões.

"Estamos trabalhando com a Rolls-Royce para assegurar que tenhamos um conserto apropriado neste caso. Nossa equipe, a Airbus e a Rolls-Royce estão trabalhando contra o relógio para assegurar isso. Não estamos analisando nenhuma outra alternativa", afirmou o executivo-chefe da Qantas, Alan Joyce.

A reputação da Qantas como uma das companhias aéreas mais seguras do mundo está em jogo, enquanto investidores da Rolls e da Qantas analisam o custo financeiro de deixar de utilizar as aeronaves e indenizar os passageiros.

"Acima de tudo, a Rolls estará em uma situação ruim por algumas perdas operacionais da Qantas e da Singapore, que suspenderam os voos, além dos custos adicionais do retrabalho que pode ter de ser feito em algumas turbinas Trent 900", afirmou Adams.

A Singapore Airlines disse nesta segunda-feira que completou as inspeções de turbinas em todos os seus aviões A380 e não encontrou motivos para se preocupar. A alemã Lufthansa também conduziu testes em sua frota do maior avião de passageiros do mundo.

O problema de quinta-feira foi o terceiro em que um A380 com motores Rolls-Royce apresentou falhas durante o voo.

Em agosto, uma aeronave da Lufthansa, que seguia de Frankfurt para Tóquio, desligou uma de suas quarto turbinas pouco depois de pousar, por causa de uma mudança na pressão do óleo, e um outro avião, da Singapore Airlines, voltou para Paris em setembro devido a um problema no motor.

Um segundo voo da Qantas que saía de Cingapura foi forçado a fazer um pouso de emergência depois de outro problema na sexta-feira, desta vez com uma turbina Rolls-Royce que equipava um Boeing 747-400.

A falha de quinta-feira, ocorrida nos céus da Ilha Batam, na Indonésia, foi o maior incidente até agora envolvendo um A380, que começou a operar em 2007 e pode levar mais de 500 pessoas a bordo.

(Reportagem adicional de Rhys Jones e Michael Perry em Sydney e Sonali Paul em Melbourne)