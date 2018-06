Quadrilha acusada de roubo de carga de cervejas é presa em Mogi Sete criminosos, entre eles três menores, foram detidos, no final da noite de sexta-feira, em um sítio em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O bando é acusado de roubar um caminhão da Brahma lotado de caixas de cerveja. O crime ocorreu na manhã de sexta-feira também em Mogi. Por meio de uma denúncia anônima, policiais militares do 17º Batalhão foram até o sítio e recuperaram parte da carga. Uma Parati, ocupada por alguns dos criminosos, também foi apreendida. A polícia não sabe ainda o paradeiro do resto das caixas de cerveja. O caso está registrado no 2º Distrito Policial da cidade.