Quadrilha assalta bingo em Ribeirão Preto Uma quadrilha formada por cinco homens armados com metralhadoras e pistolas assaltou o Bingo Ribeirão, no centro de Ribeirão Preto, na manhã desta sexta-feira, e levou cerca de R$ 90 mil em dinheiro que estavam no cofre, além de um revólver. Os assaltantes renderam um funcionário que estava na entrada e o usaram para entrar no estabelecimento, onde renderam os demais funcionários, amarrados com fitas adesivas. Eles fugiram sem deixar pistas.