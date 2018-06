Quadrilha assalta galpão da Receita em Guarulhos Um grupo de pelo menos 15 homens armados invadiu um depósito da Receita Federal que fica na rua Parnambi, no bairro Cidade Satélite, em Guarulhos, no final desta manhã. Segundo a Polícia Militar, os bandidos chegaram ao local em duas picapes, renderam os seguranças e prenderam todos os funcionários dentro de um caminhão baú. Os assaltantes fugiram com um caminhão carregado de mercadorias e abandonaram uma das picapes, que era roubada, próxima ao local. A polícia não soube informar o valor que foi roubado em mercadorias e nem que tipo de material foi levado. O caso está sendo registrado no 8º Distrito Policial de Guarulhos.