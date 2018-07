Quadrilha assalta pedágio em Itapevi Cinco homens armados com metralhadoras assaltaram, por volta das 22h30 de ontem, as seis cabines da praça de pedágio de Itapevi, na altura do km 33 da Rodovia Castelo Branco. Os assaltantes usaram um Gol preto para chegar ao pedágio, renderam os funcionários e levaram todo o dinheiro existente nas cabines. Em seguida fugiram pela pista sentido capital-interior. Nem a Polícia Rodoviária Estadual nem a assessoria de imprensa da Viaoeste souberam informar o valor roubado pelos bandidos.