Quadrilha assalta Sub de Santo Amaro Oito homens armados assaltaram dois caixas eletrônicos da Subprefeitura de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, na madrugada de sábado. Os bandidos dominaram os funcionários e destruíram dois caixas eletrônicos: um do Banco do Brasil e outro do Itaú. Segundo a polícia, ainda não se sabe quanto foi roubado. Embora a subprefeitura disponha de câmeras de segurança, elas estavam desativadas.