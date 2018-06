Quadrilha de PMs furtava caixas Três policiais militares - um sargento e dois soldados - e mais dois homens foram presos ontem de madrugada em flagrante, acusados de participar de uma quadrilha de furto de caixas eletrônicos. Enquanto os comparsas retiravam as notas dos caixas com um sistema ilegal de tecnologia, os PMs montavam guarda na rua e monitoravam a comunicação da polícia para checar se ninguém se aproximava. O flagrante foi feito em uma agência do Bradesco da Avenida São Miguel, na zona leste.