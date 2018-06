Quadrilha de policiais acusada de extorquir comerciantes é presa no Rio

RIO - Oito pessoas de uma quadrilha liderada por policiais civis lotados na Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) foram presas na manhã desta terça-feira, 18, em operação da Corregedoria Geral Unificada (CGU) da Secretaria de Segurança do Rio. O objetivo da Operação Carga Pesada é o cumprimento de 9 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão contra o grupo, que tinha como cúmplices um policial militar e um bombeiro.

Todos são acusados de crimes de extorsão contra comerciantes de cargas ilícitas. De acordo com a denúncia, eles usavam a estrutura do Estado para apreender produtos irregulares de vítimas previamente indicadas por um informante (que agia como um falso policial). Em seguida, a quadrilha negociava a devolução da carga apreendida mediante o pagamento de propina.

Dos 9 mandados de prisão expedidos pela Justiça, quatro são contra policiais civis lotados na DRFC; um contra um policial militar lotado no 15º BPM (Duque de Caxias); um contra um bombeiro militar; um contra um policial civil aposentado; um contra um ex-policial militar; e um contra um homem que atuava nas operações como informante e como falso policial.

Há mais dois indiciados no inquérito, que não são policiais e contra os quais não há mandado de prisão expedido. Durante as investigações, que tiveram início no segundo semestre de 2011, ficou evidenciado, por meio de depoimentos de vítimas e escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, que os policiais denunciados se dedicavam quase que exclusivamente à obtenção de vantagens indevidas.