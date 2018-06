Quadrilha de traficantes é presa no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Dezoito pessoas foram presas nesta quinta-feira, 28, numa operação de combate a uma quadrilha de tráfico de drogas em São Leopoldo, no Vale do Sinos, Rio Grande do Sul.

Cerca de 200 homens participaram da Operação Los Hermanos, deflagrada pela Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal, ainda durante a madrugada.

Além das prisões, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região. Nos locais foram apreendidos dinheiro e veículos. A Polícia Civil disse que a quantidade de dinheiro e de carros ainda será divulgada.