Quadrilha especializada em assalto a caixas eletrônicos é presa no Maranhão

SÃO PAULO - Uma organização criminosa que usava explosivos para arrombar caixas eletrônicos foi presa nesta terça-feira, 12, em flagrante, em Caxias, no Maranhão. A Polícia Federal (PF) do Piauí, em parceria com a do Maranhão, prendeu seis homens que atuavam em Estados do Nordeste como Maranhão, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte.

Com o grupo foram encontrados dois Vectras, 12 artefatos de explosivos, pistolas, uma espingarda e 70 mil reais em espécie. A quadrilha também portava cordel detonante - acessório usado para explodir as bananas de dinamite - e espoletas.