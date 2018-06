Quadrilha especializada em furtar rádios de carros é presa em Perdizes Uma quadrilha especializada em furtar acessórios de carro, como rádios e rodas, foi presa na madrugada de ontem em Perdizes, na zona oeste da capital. Por volta das 2h30, três homens foram vistos quando tentavam furtar um Fiesta na Rua Cayowaá. Eles fugiram num Uno, que foi perseguido por policiais militares. Os criminosos foram rendidos na Rua Vanderlei, quando o motorista do Uno perdeu o controle e bateu num Peugeot. Um dos três homens detidos, Carlos Almeida de Oliveira, de 32 anos, era foragido da Justiça havia cinco anos e meio - ele havia sido preso por roubo. Foram presos também Everton Guedes Ribeiro, também de 32 anos, e Francisco José Lima Vieira, de 29. Os três são moradores do Jardim Ângela, na zona sul. Pelo menos 15 casos ocorridos neste mês na região podem estar ligados aos criminosos presos ontem. Queixas de moradores dão conta de que homens num Uno, mesmo carro usado na fuga da polícia, estariam furtando acessórios automotivos no bairro.