Quadrilha faz 30 reféns em tentativa de assalto a banco Assaltantes mantiveram 30 pessoas como reféns na manhã desta terça-feira, 8, por cerca de duas horas no interior de uma agência bancária na cidade de Sete Lagoas, região central de Minas Gerais, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Os funcionários que chegavam para o início do expediente foram feitos reféns pelos homens armados. Um deles, porém, conseguiu se comunicar com a polícia por meio de uma mensagem enviada do telefone celular. A agência bancária foi cercada e um helicóptero participou da operação. Cerca de 80 policiais civis e militares estiveram no local. Após negociações, os acusados identificados como Daniel Rocha, de 24 anos, Gleisson Ávila Lacerda, de 28, e Ezequiel dos Santos, de 35, libertaram os reféns e se entregaram. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sete Lagoas. Os policiais apreenderam com os três duas pistolas e um revólver. Ninguém ficou ferido.