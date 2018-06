Quadrilha faz arrastão em postos de gasolina de Guarulhos Um grupo de pelo menos cinco bandidos foi detido, no início da madrugada desta segunda-feira, depois de assaltar quatro postos de gasolina nos bairros do Macedo e Bom Clima, região central da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. À medida que vítimas eram rendidas e assaltadas pelos criminosos, a central de operações da Policia Militar de Guarulhos recebia as ligações. O cerco aos criminosos ocorreu na Rua Turvalina Duarte da Costa, no bairro do Macedo. Policiais militares do 15º Batalhão encaminharam os criminosos ao 1º Distrito Policial da cidade, para onde todas as vítimas serão chamadas com o objetivo de reconhecer os assaltantes.