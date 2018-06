Quadrilha faz arrastão em prédio na zona leste de SP Pelo menos seis bandidos armados invadiram um condomínio na Rua Eleonora Cintra, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e realizaram um arrastão, na noite desta quinta-feira, 1º. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos chegaram ao local às 21 horas e renderam um dos porteiros no momento em que ele deixava o prédio. Alguns moradores foram rendidos pelos ladrões, mas ninguém ficou ferido. Ainda não foi divulgado o número de apartamentos roubados. Os ladrões fugiram levando jóias, dinheiro e objetos pessoais. De acordo com a SSP, o circuito interno de TV do prédio estava em manutenção. Bingo Na madrugada desta sexta-feira, 2, sete bandidos assaltaram o bingo Sílvio Romero, no Tatuapé, zona leste da capital paulista. Os criminosos entraram armados no bingo e começaram a jogar. Depois de certo tempo, por volta das 4h30, renderam os seguranças e levaram os R$ 35 mil que estavam no caixa de tesouraria. Ninguém ficou ferido e os ladrões fugiram.