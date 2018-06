Quadrilha fecha avenida e faz arrastão na zona norte do Rio de Janeiro

Atualizado às 6h08

SÃO PAULO - Uma quadrilha formada por pelo menos dez criminosos armados fez um arrastão na madrugada desta terça-feira, 28, na Avenida Brasil, região de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o grupo bloqueou a pista sentido centro por volta da 1h30 e atacou oito motoristas. De acordo com os policiais, quatro mulheres fazem parte do bando. Após o ataque, todos os bandidos fugiram para a Favela do Muquiço, ao lado da avenida. Até 5h desta terça-feira, somente uma vítima havia comparecido à 39ª Delegacia, na Pavuna, para registrar boletim de ocorrência.