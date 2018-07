Quadrilha invade banco e faz reféns no agreste alagoano Uma quadrilha com cerca de dez homens fortemente armados invadiu uma agência do Banco do Brasil em Palmeira dos Índios, no agreste de Alagoas, no início da tarde de hoje. Houve tiroteio e um policial e quatro pessoas que passavam pela rua ficaram feridos. Lojas e bancos fecharam as portas e os assaltantes fugiram levando dois reféns. Eles estavam armados com fuzis e revólveres e usavam coletes à prova de balas. As informações são do Jornal Hoje.