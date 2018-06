Quadrilha invade estacionamento e mata vigia em SP Uma tentativa de assalto no estacionamento do supermercado Sondas terminou com a morte de um vigia na madrugada deste domingo, na Avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), quatro homens entraram no estacionamento em um veículo, por volta da 1 hora e anunciaram o assalto. O vigia do local, Miguel Pedro dos Santos, de 59 anos, reagiu e foi morto a tiros no momento em que o bando tentava roubar o primeiro veículo. Segundo a polícia, os ladrões fugiram no carro que usaram para entrar, um Palio que já tinha queixa de roubo.