Quadrilha invade hotel e rouba turistas em Natal

SÃO PAULO - Quatro homens armados invadiram e renderam funcionários e hóspedes do hotel Marguerita, no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. O bando roubou dinheiro, joias e objetos pessoais das vítimas. No total, eles levaram o equivalente a R$ 80 mil.

O grupo invadiu o hotel por volta da meia noite. Os vigias e o recepcionista do local foram os primeiros a serem rendidos. Depois, o bando entrou nos quartos onde estavam turistas. Todos ficaram amarrados e presos em um dos quartos.

A polícia suspeita que um dos criminosos já estava hospedado no hotel desde a manhã de domingo.