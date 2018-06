Quadrilha invade universidade para roubar caixa eletrônico

Um grupo de criminosos, invadiu, na madrugada deste sábado, o campus da Universidade Católica de Santos (UniSantos) localizado na altura do nº 589 da Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, em Santos, litoral sul paulista.

Os bandidos tiveram acesso ao interior do campus após um deles render o porteiro dentro do prédio. Acredita-se que o assaltante entrou no prédio ainda em horário de aula e lá ficou escondido, esperando pelo fechamento do campus. Ao ser rendido, o porteiro foi obrigado a abrir o portão para os demais membros da quadrilha.

A intenção do grupo era arrombar um caixa eletrônico instalado dentro do campus - onde são ministrados os cursos de Arquitetura, Urbanismo e Direito - mas o gás contido no botijão que alimentava o maçarico acabou antes dos bandidos conseguirem abrir o caixa.

Na impossibilidade de arrombar a máquina, os criminosos abortaram a ação e fugiram, deixando para trás o maçarico, um pé-de-cabra e outros objetos. Policiais militares do 6º Batalhão foram acionados pelo porteiro por volta das 3h15, mas nenhum suspeito foi detido. O caso será registrado no 7º Distrito Policial da cidade.