Quadrilha leva 135 mil litros de combustível no interior de SP Uma quadrilha invadiu uma transportadora em Paulínia, a 118 km da capital de São Paulo, por volta das 23h30 de sábado e roubou três caminhões bitrens (duas carretas atreladas a outra) com 135 mil litros de combustível, dois veículos de passeio, 12 pneus e o cofre da empresa, no qual havia cerca de R$ 3 mil reais. De acordo com a Polícia Civil da cidade, inicialmente, dois homens entraram na empresa após render os vigilantes e o conferente da transportadora. Os funcionários disseram ainda ter visto outros três integrantes do bando. Na fuga, a quadrilha levou a dupla de vigilantes como reféns, e os libertaram somente por volta das 4 horas deste domingo, numa área rural localizada na divisa entre Paulínia e Cosmópolis. Nos caminhões havia 90 mil litros de diesel e 45 mil litros de gasolina tipo a - sem adição de álcool. A Polícia Civil local e o Departamento de Investigações Gerais (DIG) de Campinas apuram o caso.