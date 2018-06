Quadrilha mantém 6 reféns em McDonald's de Poços de Caldas

Quatro bandidos mantêm seis funcionários de uma loja do McDonald's reféns desde a madrugada desta terça-feira, 4, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Houve tiroteio mas ninguém ficou ferido, segundo a PM. Presos fazem carcereiro refém há mais de 15 horas no interior de SP Às 8 horas desta terça, as negociações para a rendição continuavam. De acordo com a polícia, por volta das 2 horas desta terça, os quatro assaltantes roubaram um veículo e, na fuga, encontraram com uma equipe da Polícia Militar. Ao tentar atropelar um dos policiais, o bandido que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e acabou batendo na lanchonete, destruindo parte do imóvel. Houve tiroteio mas ninguém ficou ferido, segundo a PM. Os bandidos pedem carro para a fuga e coletes à prova de balas para libertar os reféns, o que não será aceito pela polícia, que cortou água e luz da lanchonete. Texto alterado às 8h50 para acréscimo de informações.