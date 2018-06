Quadrilha mantém família refém por 8 horas Uma família inteira foi feita refém por cerca de oito horas no bairro de Americanópolis, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens invadiram uma casa na rua Comendador Artur Capodaglio , 155, às 6 horas da manhã desta segunda. Nenhum vizinho percebeu a ação, e a polícia só foi informada sobre o fato depois que os homens fugiram. Segundo a PM, por volta das 14 horas, o dono da casa aproveitou a distração dos invasores e reagiu, acertando um deles na cabeça com um martelo. O bandido revidou com um tiro e acertou de raspão a perna de uma moradora casa. Os invasores fugiram e o caso será registrado no 43º Distrito Policial.