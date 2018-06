Quadrilha presa com veículos roubados em Santo André

SÃO PAULO - Quatro integrantes de uma quadrilha de ladrões de veículos foram presos, na noite de segunda-feira, 26, por policiais militares do 41º Batalhão, no centro do município de Santo André, no ABC. Com o quarteto, os policiais recuperaram um Prisma, um CrossFox e uma moto Honda CG-150.

A ação dos policiais teve início na Rua Tocantins, onde dois dos integrantes do grupo foram detidos após serem deixados em via pública pelo comparsa que estava ao volante do Prisma. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade. Nenhuma arma foi apreendida com os criminosos.