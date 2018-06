PF prende quadrilha que levava drogas do Paraguai ao Sul do Brasil

A Polícia Federal (PF) prendeu 14 pessoas investigadas por um esquema de tráfico de drogas entre o Paraguai e a Região Sul do Brasil. A Operação Petrus, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 29, mobiliza 100 policiais em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Conforme a PF, a droga adquirida pelo grupo no país vizinho ingressava no Brasil pelo município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e era encaminhada para distribuição nas cidades de Torres, Santo Antônio das Missões, ambas no Rio Grande do Sul, e Garopaba, em Santa Catarina. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em municípios vizinhos.

Os policiais já apreenderam armas, carros, jet-skis e drogas, além de encontrarem um laboratório da quadrilha em Ponta Porã. Cerca de R$ 2 milhões em bens e dinheiro da organização foram sequestrados.