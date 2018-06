Quadrilha que roubava residências em SC é presa

A Polícia Civil de Itajaí, em Santa Catarina, prendeu na manhã desta quarta-feira, 29, uma quadrilha de assaltantes acusada de inúmeros roubos a residências na região.

Um dos quatro integrantes do grupo é adolescente. Junto com eles, a polícia apreendeu três armas, munição, dois capuzes e R$ 4.800. Eles foram autuados por formação de quadrilha, porte ilegal de armas e corrupção de menores.

Segundo o delegado Rui Garcia dos Santos, a quadrilha rendia e amarrava os moradores. Em seguida, os integrantes levavam equipamentos, roupas e móveis e fugiam do local com os veículos das vítimas. No dia seguinte, eles entravam em contato com os proprietários e exigiam o pagamento de resgate dos veículos. Os assaltos ocorriam geralmente em residências localizadas nas zonas rurais.