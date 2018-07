Quadrilha que roubou escolas de Guarulhos é presa Estão presos desde o início da noite de ontem, no 4º Distrito Policial de Guarulhos, na grande São Paulo, os menores A.N.S., 17, L.P.S., 14, a cozinheira Sueli Cunha dos Santos, 53, e o filho dela, Edmilson Eustáquio dos Santos, 21. O quarteto é responsável pelos saques e furtos ocorridos no último domingo em três escolas de Guarulhos. Da escola Estadual Conjunto Habitacional dos Pimentas 2, localizada na Cohab Marcos Freire, foram levados 13 computadores novos, 4 impressoras e 6 microscópios. Na mesma noite, da Escola Estadual Orlando Minella, situada no Jardim Jaci, o grupo furtou um computador, um frigobar, uma impressora, um aparelho de som, um aparelho de fax, vários CD-Roms e disquetes. Não satisfeitos com as duas invasões e furtos, os bandidos entraram também na Escola Estadual Professor Mário Nakata, localizada no Jardim Cidade Tupinambás. O alvo dos invasores foi a cozinha, de onde foram roubados utensílios e mantimentos, como arroz, açúcar, farinha, e feijão. Roupas e instrumentos de fanfarra também foram levados. A quadrilha foi presa após uma testemunha ligar para a polícia e revelar o endereço da residência onde a maior parte do material furtado foi escondido. Os dois menores serão encaminhados à Febem. Sueli e Edmilson foram indiciados por corrupção de menores, furto e invasão de domicílio pelo delegado José Cristiano Lobo.