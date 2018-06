Quadrilha rouba 42 em ônibus escolar Uma quadrilha roubou 42 estudantes e professores da cidade de Valinhos, que freqüentam cinco faculdades de Jundiaí, na madrugada desta quinta-feira. O motorista da Rápido Luxo Campinas, Adão dos Santos Monte, disse que ao parar na Faculdade Politécnica, na Rua do Retiro, os bandidos se misturaram a estudantes e com armas de fogo anunciaram o roubo. Os quatro homens obrigaram os estudantes a fecharem as cortinas do ônibus, para que ninguém percebesse o delito. Eles pegaram dos passageiros celulares, dinheiro, talões de cheques, material escolar, relógios, roupas, calçados e até óculos de grau de três estudantes. Os bandidos obrigaram o motorista a dirigir para a Rodovia dos Bandeirantes, até o Hopi Hari e depois retornar para Jundiaí. No Km 62 da Via Anhanguera, dispararam dois tiros nos pneus do ônibus. Para o delegado Seccional de Jundiaí, Paulo Afonso Bicudo, a quadrilha é amadora e provavelmente reside na cidade. O advogado criminalista João Batista Oliveira orienta estudantes a manter cadastro de quem usa os coletivos fretados e a exigir indenização pelos danos sofridos.