Quadrilha rouba emissora de TV em Porto Alegre Uma quadrilha de assaltantes invadiu as instalações da Rede Bandeirantes em Porto Alegre, durante a madrugada de hoje, e levou aparelhos de videocassete, câmeras digitais, microcomputadores e parte do acervo de CDs e MDs das duas emissoras de rádio e uma de televisão que operam no prédio, localizado no bairro Santo Antônio. Dois veículos da empresa usados na fuga foram abandonados pouco depois. O grupo, que tinha de seis a dez pessoas - os depoimentos dos funcionários sobre o número exato não coincidem - agiu encapuzado. O diretor da Bandeirantes em Porto Alegre, Bira Valdez, calcula um prejuízo próximo aos R$ 300 mil. Demonstrando conhecimento do prédio e das atividades da empresa, os ladrões trancaram oito funcionários numa sala do terceiro andar e não deixaram que a programação das três emissoras saísse do ar ou apresentasse alteração que pudesse chamar a atenção dos espectadores das 2 horas às 3h30 tempo que permaneceram no local. Também tiveram o cuidado de jogar pó químico nos veículos que abandonaram para dificultar a identificação das impressões digitais.