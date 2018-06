Quadrilha rouba joalheria no Shopping Villa-Lobos Uma quadrilha assaltou anteontem à noite a joalheria Danydeb, no primeiro piso do Shopping Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste. Segundo a Polícia Militar, seis homens armados e encapuzados invadiram a loja por volta da meia-noite, roubaram mercadorias e fugiram em dois carros - um Fiat Uno, com o qual o bando foi ao local, e um Honda Civic, roubado do estacionamento do shopping. Uma hora e meia mais tarde, dois suspeitos de terem participado do roubo foram presos após troca de tiros com a polícia em Cotia, na Grande São Paulo. Os ladrões levaram relógios e peças em ouro. O valor do prejuízo ainda não foi contabilizado. A assessoria do shopping diz que não se manifestará para não atrapalhar as investigações. O shopping e a loja têm monitoramento por câmera de segurança. As imagens serão entregues à polícia. Os dois suspeitos foram encontrados perto de um matagal no Rodoanel Mário Covas, no limite entre Cotia e Carapicuíba, por volta da 1h30 de ontem. Os investigadores passavam pelo local quando viram pelo menos sete homens passando de um Uno para um Corsa. Eles resolveram abordar o bando, mas foram recebidos a tiros. Os dois presos foram baleados. O demais fugiram. Com os suspeitos foram encontrados uma pistola calibre 380, seis relógios, toucas, luvas e um cartão de estacionamento do Shopping Villa-Lobos.