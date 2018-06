Quadrilha rouba transportadora em São Bernardo do Campo Pelo menos 15 homens armados com pistolas invadiram uma transportadora em São Bernardo do Campo, na madrugada desta quarta-feira, 14, roubando uma quantia estimada em R$ 1 milhão. A quadrilha invadiu, com dois caminhões, a Transportadora Sulista, localizada no Jardim Represa. Eles renderam e roubaram a arma do vigia. Em seguida, os criminosos encheram os veículos e outros dois caminhões da empresa com mercadorias que estavam no galpão, principalmente peças automotivas e pneus. Os ladrões fugiram nos quatro caminhões, além de dois veículos de funcionários.