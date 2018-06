Quadrilha se passa por PF e invade empresa Com camisetas, coletes, bonés da Polícia Federal, seis homens armados invadiram uma fábrica de filtros de água em Guarulhos, no final da noite de anteontem, para roubar 3,5 toneladas de cobre. Eles prenderem o porteiro e uma família vizinha no banheiro. Em seguida, chamaram mais três bandidos que chegaram em um caminhão. Policiais em patrulhamento desconfiaram dos carros no local e pararam. Três bandidos foram presos e o restante fugiu.