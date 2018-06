Quadrilha tenta assaltar casa de delegado e dois são mortos Dois homens foram mortos pela polícia após tentarem assaltar a residência de um delegado no bairro Vila Albertina, zona norte de São Paulo. O delegado voltava da feira com a mulher quando foi seguido por cinco assaltantes, que renderam o casal. Os vizinhos viram a movimentação e chamaram a polícia. Houve troca de tiros entre policiais e assaltantes, sendo que um dos bandidos conseguiu fugir. Outros dois, um deles um menor, de 17 anos, foram baleados e socorridos no pronto-socorro local, onde morreram. Os outros dois foram presos.