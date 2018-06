Quadrilha usa explosivos para assaltar pedágio no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Cinco homens fortemente armados invadiram uma cabine de pedágio localizado na RS-122, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira, 18. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a quadrilha explodiu dois cofres da base do pedágio usando explosivos. Na ação, um sargento da Brigada Militar levou um tiro nas costas.

O assalto aconteceu por volta das 3h. O grupo chegou ao local em um carro e rendeu os funcionários da praça de pedágio. Segundo informações da base da PRE em Farroupilha, os bandidos levaram o dinheiro do cofre e também de outras três cabines.

Os homens também abordaram um ônibus que passava pelo pedágio no momento do crime. Um sargento da a Brigada Militar que estava no coletivo esboçou reação e levou um tiro nas costas. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os suspeitos fugiram em um carro. Até a manhã desta segunda-feira, 18, ninguém havia sido preso.