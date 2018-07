Quadro de Célio de Castro anima médicos O chefe do setor de neurocirurgia do Hospital Mater Dei, Guilherme Cabral, afirmou hoje que a equipe está satisfeita com a evolução do quadro clínico do prefeito Célio de Castro (PT). Segundo ele, o prefeito já responde a estímulos mais intensos e está respirando espontaneamente, apesar de continuar entubado. A situação do pulmonar também está sob controle. "A recuperação destes casos (derrame cerebral) é lenta e não dá para esperar melhora de uma hora para outra, mas cada milímetro deixa a equipe mais animada, por demonstrar que estamos indo por um bom caminho", afirmou. O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve visitando familiares do prefeito hoje, afirmou que o partido não tem pressa para definir um candidato para o governo de Minas. "Não temos que ter pressa, porque este quadro será definido no ano que vem, e esperamos que Célio possa nos ajudar com a mesma vontade de antes", afirmou. Lula esteve no Hospital Mater Dei, acompanhado pelo presidente nacional do partido, José Dirceu, e pelo prefeito em exercício de Belo Horizonte, Fernando Pimentel.