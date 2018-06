Quadro de pessoal é reduzido na Assembleia A Assembleia Legislativa cortou em 40% os cargos comissionados da Casa e conta agora com 1.034 trabalhadores com cargos de provimento em comissão. "Esse enquadramento é resultado de muito esforço, da vontade de renovar, corrigir e dar respostas objetivas à sociedade", diz o deputado Durval Amaral (DEM), coordenador do processo que teve início no último dia 3. O próximo passo, diz o parlamentar, será o enquadramento de funcionários dos setores administrativos da Casa.