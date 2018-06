'Qual é a chance do Meirelles na periferia?', desafia petista

Meirelles como provável rival nas urnas em 2012 repercutiu em ato da Mensagem ao Partido, corrente do PT que ontem declarou apoio à candidatura do ministro Fernando Haddad, da Educação, na corrida para a Prefeitura. Mas o próprio Haddad foi cauteloso ao comentar o deslocamento do ex-presidente do BC do PMDB para a nova agremiação. "Ele (Meirelles) é qualificado, participou do governo Lula. É do jogo democrático."

O ministro reconheceu que o PT "se deixou fragmentar muito na cidade de São Paulo nos últimos anos". Ele defendeu "processo de sintonia fina por mudança responsável". Para o deputado Adriano Diogo (PT), o ministro tem como principal característica "a capacidade de agregar apoios e não nega a tradição da esquerda, da luta popular".

O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) desconversou. "Não sei nem se é intenção, se é vontade dele (Meirelles sair candidato). Tenho que me preocupar é com a escolha do candidato do meu partido e buscar alianças."

Kassab, por seu lado, disse que Meirelles "está gabaritado para ser candidato à Prefeitura e agora também habilitado" após a filiação. "Caso o partido entenda que deva se apresentar como candidato, ele seria excelente prefeito", afirmou. Ele ponderou que a candidatura "não é o objetivo de Meirelles". De acordo com Kassab, o ex-presidente do BC "estará à disposição para qualquer missão". / FAUSTO MACEDO e TOMAS OKUDA