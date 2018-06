Quarta praça de pedágio começa a funcionar dia 10 na Régis

A OHL Brasil informou nesta terça-feira, 3, que a concessionária Autopista Régis Bittencourt inicia à meia-noite do dia 10 de março a cobrança de pedágio em mais uma praça na rodovia Régis Bittencourt. A praça localizada no km 57, região de Campina Grande do Sul (PR), é o quarto posto na rodovia a iniciar a cobrança da tarifa, que custará R$ 1,50 para carros de passeio. Em nota, a empresa destaca que o valor do pedágio foi calculado de acordo com o contrato assinado com o governo federal em 14 de fevereiro de 2008, que estipula que o valor oferecido no leilão seja corrigido pela variação do IPCA de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança na rodovia. O início da cobrança, por sua vez, está de acordo com a Deliberação nº 482 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, de 18 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 2008. Com o início da cobrança desta nova praça na Régis, sobe para 18 o número de postos de pedágio nas cinco rodovias federais arrematadas pela OHL em leilão federal realizado no final de 2007. No total serão implantadas 29 praças de arrecadação.