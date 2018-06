Quarta vítima de queda de ponte é encontrada no RS

O Corpo de Bombeiros resgatou no início da noite dessa sexta-feira, em Agudo (RS), o corpo de Nelo dos Santos, de 29 anos, uma das vítimas do desabamento de uma ponte no município em 5 de janeiro. O agricultor, achado em uma lavoura às margens do Rio Jacuí, é a quarta vítima a ser encontrada. Ainda está desaparecida Denizi Marioni Dumke, de 31 anos, namorada de Santos.

O corpo do produtor rural estava soterrado próximo ao local em que, na quinta-feira, o vice-prefeito de Agudo, Hilberto Boeck, de 55 anos, havia sido descoberto sem vida.

No mesmo dia, equipes da Brigada Militar e da Defesa Civil resgataram os corpos de Renato Camargo, de 42 anos, e de Lori Dumke, de 56 anos. Seu marido, o agricultor Ilvo Dumke, foi resgatado com vida na segunda-feira. Os dois são pais de Denizi.