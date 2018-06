Quarteto é preso com 250 quilos de maconha na BR-101 em SC

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, 18, em Barra Velha, litoral norte catarinense, com 250 quilos de maconha. Policiais rodoviários federais e agentes da Polícia Federal realizavam uma blitz na altura do quilômetro 82 da BR-101 quando resolveram parar dois veículos, um Golf e um Celta.

A droga foi encontrada no interior do primeiro veículo, que vinha de Foz do Iguaçu (PR). Ao volante estava Renato Doin, de 34 anos. Davi da Silva Vieira, 31 anos, Oli Clovis Honório, 30, e A.H.L., 17, ocupantes do Celta, foram também detidos pois faziam escolta do carro que transportava a droga. O quarteto foi encaminhado à Polícia Federal de Joinville.