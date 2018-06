Quarto PM é morto a tiros no Rio em menos de 12 horas

Um quarto policial militar morreu em menos de 12 horas no Rio de Janeiro, segundo informações da assessoria da Polícia Militar. O soldado Marlon Rodrigues Faria estava dentro de uma farmácia, no bairro Âncora, em Rio das Ostras, quando dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto, durante a madrugada.

Ele reagiu e durante o tiroteio recebeu um tiro no pescoço. O policial foi socorrido e levado para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu ao ferimento.

Entre as 22 horas de quinta e a manhã desta sexta-feira, 13, outros três militares foram mortos. Um deles, o cabo Carlos Renato Geraldo da Silva, foi encontrado morto na Estrada da Posse, em Campo Grande.

O sargento Francisco José Barreto foi abordado por volta das 23 horas, por dois homens na Estrada do Barro vermelho, na zona norte da cidade.Os suspeitos, ao perceberem se tratar de um policial, atiraram contra o sargento, que morreu no local. Os bandidos roubaram a moto do PM e uma pistola 380.

Nesta madrugada, três homens invadiram um Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), em Cachoeiras de Macacu, na região das Baixadas Litorâneas, disparando contra os dois policiais que estavam no local.Os dois ficaram feridos e o sargento Yolando Flávio da Silva, de 40 anos, faleceu. O cabo Róbson da Silva Reis, de 35 anos, foi levado para o pronto-socorro de Itaboraí.