Quase 1/3 dos votos do humorista veio da capital paulista

Se você ainda está se perguntando de onde veio tanto voto para o já mundialmente famoso Tiririca (PR), aqui está parte da resposta. O estadao.com.br mapeou as cidades paulistas onde o palhaço foi o candidato a deputado federal mais votado. Tiririca ficou em primeiro em 67 dos 645 municípios do Estado.

A cidade onde teve a votação proporcional mais expressiva foi Cubatão (SP), na Baixada Santista: ele atingiu 13,63% do total de registros para deputado federal, ou 9.155 votos. São Paulo foi onde conseguiu a maior votação absoluta, alcançando 436.014 votos, ou 7,41% do total.

Santo André lhe deu 19.954 votos e Diadema, 19.191. No Guarujá, Tiririca conseguiu 15.757 votos. Em 11 municípios, ele chegou a mais de 10% do total de votos para deputado federal.

Com números tão impressionantes nos bolsos, o palhaço foi com a família para Fortaleza já na madrugada de domingo para segunda-feira. Sua assessoria informou que depois ele seguiria para Itapipoca (CE), sua cidade natal, mas não confirmou até quando ficaria por lá. "Tiririca fará em breve uma coletiva e está muito feliz", disse uma assessora. Segundo ela, o agora parlamentar conversaria com o PR antes de falar com a imprensa. O partido não confirmou se vai autorizar a entrevista.

Carona. Na bagagem que Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, vai começar a arrumar para Brasília, ele vai ter de encontrar espaço para os três outros deputados que elegeu com sua montanha de votos - ele foi o maior puxador de votos em 2010.

Tiririca teve 1.353.820 de votos, o que corresponde a 6,35% do total para deputado federal no Estado. Pelo cálculo do coeficiente eleitoral, ele teve o suficiente para eleger a si e a mais 3,5 colegas de coligação - número arredondado para três. Os "felizardos" foram Otoniel Lima (PRB), Protógenes Queiroz (PC do B) e Vanderlei Siraque (PT).

Otoniel Lima teve 95.971 votos. Nascido em Carapicuíba, fez sua carreira pública em Limeira, tendo sido vereador duas vezes. Cabo do Exército na Reserva, foi eleito deputado estadual em 2006 e seus projetos priorizam a segurança e a saúde. Em setembro, o movimento Voto Consciente, que fiscaliza a atuação dos deputados, colocou Lima entre os dez piores.

Já Protógenes Queiroz conseguiu 94.906 votos. Ele disputou sua primeira eleição, depois de se tornar célebre pela atuação como delegado da Polícia Federal (PF) na Operação Satiagraha, em 2008. Seu enfrentamento com o banqueiro Daniel Dantas, preso duas vezes sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro, deixou o delegado famoso, mas ele foi afastado das investigações após ser acusado de vazamento de informações.

O terceiro a chegar ao Congresso pela "generosidade" de Tiririca é Vanderlei Siraque, um dos fundadores do PT e da CUT. Advogado, Siraque foi três vezes vereador em Santo André e, por outras três, o deputado estadual mais votado da cidade. No domingo, Siraque teve 93.314 votos. Sua principal área de atuação também é a segurança.

Em tempo: o político mais usado para alertar os eleitores dos perigos dos caronistas de Tiririca, Valdemar da Costa Neto (PR), teve 174.826 votos e não precisou de ajuda para se eleger.

Orgulho

A Prefeitura de Itapipoca (CE) não esconde o orgulho do filho pródigo. Em seu site, há fotos e reportagens sobre Tiririca e a esperança do prefeito é de que ele ajude a cidade